Последнее обновление: 27.12.2020 17:10

В минувшее воскресенье в Беларуси задержаны не менее 23 человек

Силовики в последнее воскресенье уходящего 2020 года, 27 декабря, задержали не менее 23 человек на акция гражданской солидарности и массовых гуляниях в Минске и других регионах страны.

Такое число задержанных сообщил телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных». ПО данным правозащитного центра «Весна» число задержанных составило не менее 17 человек.

В 141-й день протеста акции не анонсировались «кукловодами» и «экстремистскими» каналами, что не помешало гражданам начать протесты еще затемно. Кроме районов Минска, акции прошли в Вилейке, Гомеле, Гродно, Жодино, Михановичах, Могилеве, Новополоцке.

Медиа сообщили об акциях солидарности в Белостоке, Вильнюсе, Львове, Санкт-Петербурге.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование