В Беларуси более 200 задержанных на протестах, которые «не состоялись»

Беларусь отметила День воли, 25 марта, в несанкционированном формате локальными акциями и фейерверками при напичканном спецтехникой и карателями Минске, напомнила гудящими проспектами после окончания рабочего дня, каково реальное отношение населения к агрохунте.

Ближе к полуночи МВД Беларуси выдохнуло пресс-релизом с заявлением «анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись».

«В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой», - сказано в сообщении.

«В настоящий момент (на 22:45 – ред.) за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек», - говорится в этом же сообщении.

«Кроме того, сотрудниками ГАИ выявлено 43 транспортных средства, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами… 11 автомобилей, идентификационные данные которых вызвали сомнения в подлинности, помещены на стоянки в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», - также сообщило МВД.

Режим продолжил порочную практику устрашения работников медиа: 25 марта задераживались журналисты Алесь Левчук, Милана Харитонова (БелаПАН, Брест), Наталья Хомутовская («Имена»), Константин Кривошеев («КоммерсантЪ», Россия), Павел Волков («Известия», Россия).