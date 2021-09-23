Последнее обновление: 23.09.2021 11:57

В Беларуси продолжаются аресты рабочих, заявивших о стачке

В Беларуси продолжаются аресты рабочих ряда предприятий , заявивших после фальсификации итогов президентских выборов о стачке или забастовке, сообщает правозащитный центр «Весна».

«На данный момент "Весне" известны имена как минимум 14 задержанных на Гродно-Азоте, БМЗ и Белорусской железной дороге… Правозащитники до сих пор не знают, в чем обвиняют задержанных», - говорится в сообщении.

Правозащитники также сообщают о задержании семерых витебчан в возрасте от 26 до 39 лет, причастных к групповому хулиганству и «созданию экстремистской группировки».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК РФ) и создание экстремистской группы (ст. 361-1 УК РФ) (поливали шампанским «могилу режима»).

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование