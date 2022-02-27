Последнее обновление: 27.02.2022 18:57

В Беларуси прошли акции протеста против войны в Украине, не менее 182 задержаны

В столице Беларуси сегодня прошли акции протеста против российского вторжения в Украину, а также против решения властей предоставить территорию страны российским властям для актов агрессии.

Одна из наиболее ярких акций прошла у здания Генштаб ВС РБ, где собравшиеся скандировали «Нет войне» и «Слава Украине». Многочисленные акции прошли возле участков для голосования.

Силовики активно разгоняли и задерживали протестующих. По данным волонтеров, на данный момент только в Минске числятся задержанными не менее 147 человек.

Правозащитники сообщают об акциях, пикетах, протестах и, естественно, задержаниях во всех регионах Беларуси. В целом по Беларуси не менее 182 человек задержаны к настоящему моменту.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование