В Беларуси прошли акции протеста против войны в Украине, не менее 182 задержаны

В столице Беларуси сегодня прошли акции протеста против российского вторжения в Украину, а также против решения властей предоставить территорию страны российским властям для актов агрессии.

Одна из наиболее ярких акций прошла у здания Генштаб ВС РБ, где собравшиеся скандировали «Нет войне» и «Слава Украине». Многочисленные акции прошли возле участков для голосования.

Силовики активно разгоняли и задерживали протестующих. По данным волонтеров, на данный момент только в Минске числятся задержанными не менее 147 человек.

Правозащитники сообщают об акциях, пикетах, протестах и, естественно, задержаниях во всех регионах Беларуси. В целом по Беларуси не менее 182 человек задержаны к настоящему моменту.