США ввели санкции против Хренина, Вольфовича и белорусского военпрома

США ввели санкции в отношении ряда физических лиц, предприятий и банков Беларуси за поддержку режимом Лукашенко российской интервенции в Украину.

Как следует из документа на сайте Минфина США, санкции введены в отношении министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, главы Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса, зампреда Госкомвоенпрома Вячеслава Россолая, гендиректор МЗКТ Алексея Римашевского и его зама Александра Ветеневича, владельца «Синезис» Александра Шатрова и близкого к Лукашенко бизнесмена Александра Зайцева.

Под санкциями оказались Государственный военно-промышленный комитет, Минский завод колесных тягачей, ОАО «558 авиационный ремонтный завод», ОАО «КБ «Радар», управляющая компании холдинга «Системы радиолокации», ОАО «Интеграл», а также «Белспецвнештехника», ООО «Оборонные инициативы», УП «Минотор-Сервис» и НПООО «ОКБ ТСП».

США ввели санкции в отношении компании-разработчика программы распознавания лиц «Синезис» и его белорусской дочки ООО «24х7 Паноптес».

Кроме того, под санкции попали Белинвестбанк, банк «Дабрабыт», ООО «Белинвест-инжиниринг», ЗАО «Белбизнеслизинг».

Также санкции США введены в отношении дочек российских банков ВТБ и Сбербанк - Банк ВТБ Беларусь и БПС-Сбербанк.

Ранее, санкции США были введены в отношении белорусской дочки ВЭБ.РФ – банка БелВЭБ.