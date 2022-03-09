США изучают дополнительные варианты давления на режим Лукашенко

Власти США изучают дополнительные способы оказания давления на белорусские власти, помимо санкций, уже введенных режима Лукашенко за поддержку российского военного вторжения в Украину.

Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы продолжаем искать другие способы оказать давление на экономику, которая питает режим Александра Лукашенко. Мы продолжаем анализировать белорусских лидеров", - сказала она.

В частности, одним из таких рычагов давления может стать замораживание процесса вступления Беларуси в ВТО.