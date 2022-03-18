Последнее обновление: 18.03.2022 11:04

В Конгрессе США поддержали отзыв статуса наибольшего благоприятствования у РФ и Беларуси

Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией", свидетельствуют результаты голосования.

За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты представителей, восемь конгрессменов выступили против, передает Интерфакс.

В заявлении на странице Палаты представителей в твиттере отмечается, что законопроект также предусматривает "приостановку нормальных торговых отношений" с Беларусью.

Таким образом, законопроект поддержали более двух третей членов палаты, что требуется для его передачи на рассмотрение в Сенат Конгресса США.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что страны G7 примут меры по отмене статуса России как страны наибольшего благоприятствования, а также будут стремиться препятствовать российским займам у Всемирного банка и МВФ.

"Каждая из стран намерена принять меры по отмене статуса страны наибольшего благоприятствования для России", - заявлял он.

Ранее о решении отозвать статус наибольшего благоприятствования у России объявили ряд других стран, в том числе страны ЕС и Япония.

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