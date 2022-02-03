США ввели санкции против граждан Беларуси за деятельность "против диссидентов"

Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких граждан Беларуси за их деятельность за рубежом, "направленную против диссидентов".

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"…меры направлены против ряда граждан Беларуси за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", - заявил Блинкен.

"Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году", - уточнил госсекретарь.

Имена или какая-либо еще информация о лицах, против которых были введены американские санкции, в документе отсутствуют. При этом в Госдепартаменте ТАСС пояснили, что имена фигурантов этого списка называться не будут.

"Согласно законам США, данные о визах являются конфиденциальными. Мы не можем предоставить детали, которые могли бы указывать на конкретных лиц, которые были включены в список", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Эти меры являются частью всеобъемлющих усилий, направленных на то, чтобы помешать и дать ответ на акты репрессий на международном уровне со стороны любого правительства, которое предпринимает меры против журналистов, активистов и диссидентов", - подчеркнул Блинкен. "Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы привлекать к ответственности тех, кто виновен в репрессиях и нарушениях прав человека, а также в злоупотреблениях в Беларуси", - добавил госсекретарь.