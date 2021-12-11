США ввели санкции против начальников ИВС и ЦИП на Окрестина в Минске

Власти США ввели персональные санкции против начальников ИВС и ЦИП на переулке Окрестина в Минске в связи с их непосредственным участием в нарушениях прав человека.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Игорь Кенюх и Евгений Шапетько, руководители печально известного изолятора "Окрестина" в Минске, Беларусь, за их причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно к пыткам и (или) жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию задержанных после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года", - сказано в заявлении.

Санкции в отношении Кенюха и Шапетько, как и в отношении ряда лиц других стран, были введены на фоне проводимого Вашингтоном в формате видеоконференции "Саммита за демократию" и в связи с тем, что 10 декабря отмечается День прав человека, учрежденный резолюцией ГА ООН в 1950 году.