Беларусь в январе увеличила экспорт бензина в Украину

Беларусь в январе увеличила поставки бензина в Украину на 29% до 102 тыс. тонн, сообщает enkorr.ua со ссылкой на украинскую Консалтинговую группу «А-95».

В целом, импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в январе 2022 года вырос на 28%, до 116,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (90,9 тыс. тонн).

Отгрузки в Украину с НПЗ PNK Orlen выросли на 23% (2,7 тыс. тонн), до 14,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, власти Беларуси с 7 февраля ввели запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы, которая является одним из поставщиков топлива в Украину.