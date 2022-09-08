Россия может поддержать белорусские НПЗ импортом нефтепродуктов

Россия может предоставить поддержку белорусским НПЗ в виде импорта нефтепродуктов из Беларуси, однако такие поставки будут убыточными для белорусских предприятий без бюджетного демпфера, который получают российские НПЗ.

«Проблема состоит в том, что российские НПЗ получают существенные субсидии за поставки топлива на внутренний рынок — так называемый демпфер, а белорусские НПЗ сейчас не имеют права его получить. Поставки в РФ без демпфера будут для белорусских НПЗ убыточны, поэтому сейчас такие операции почти не проводятся», - пишет КоммерсантЪ.

Проблемы с экспортом у Беларуси начались после начала военного вторжения России в Украину. Беларусь обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн соответственно.

Однако, еще в 2021году Беларусь нарвалась на проблемы с экспортом нефтепродуктов в Европу после того, как США и ЕС ввели санкции против белорусских НПЗ после инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, а в июне 2022 года ЕС ужесточил санкции против Новополоцкого НПЗ.

В последние годы поставки топлива в Россию из Беларуси были минимальны. Исключение составил только 2020 год: тогда в России демпфер принимал отрицательные значения (нефтекомпании должны были платить в бюджет), но белорусских НПЗ это не касалось, что позволило им в 20 раз нарастить экспорт бензина в Россию (до 152,1 тыс. тонн) и возобновить поставки дизтоплива (179,4 тыс. тонн).

Исходя из сентябрьского демпфера (5,43 тыс. (здесь и далее российских) руб. за тонну для бензина и 19,53 тыс. руб. за тонну для дизтоплива) при поставках на уровне 2020 года белорусские НПЗ могут получить 4,4 млрд руб., а при объемах экспорта на уровне максимальных исторических уровней (2013–2014 годы) выплаты могли бы превысить 13 млрд руб.

Если же стоит задача перенаправления в Россию всего объема топлива, который Беларусь ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит уже 5,5 млрд руб. по бензинам и 58 млрд руб. по дизтопливу. Однако, российский рынок вряд ли способен переварить столь масштабные поставки.