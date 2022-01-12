Беларусь увеличила экспорт бензина и битума в Украину в 2021 году

Беларусь в 2021 году нарастила экспорт бензина в Украину до 1 млн. тонн, что на 17% или 146,5 тыс. тонн больше по сравнению с 2020 годом.

Доля белорусского бензина в украинском импорте сохранилась на уровне 78%, сообщает enkorr.ua.

Наибольшие объемы поставок белорусского бензина наблюдались во второй половине года: в августе было экспортировано 129 тыс. т, в сентябре — 118 тыс. т, в октябре и декабре — по 123 тыс. т. Тогда как в остальные месяцы объем поставок из Беларуси колебался в пределах 70-100 тыс. т.

По итогам 2021 года экспорт дорожного битума из Беларуси в Украину составил 625 тыс. тонн и вырос на 7,2% по сравнению с 2020 годом. На долю Беларуси приходится 57% украинского импорта битума.