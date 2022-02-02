Последнее обновление: 02.02.2022 10:31

Генпрокуратура РБ обвиняет польского судью в разжигании розни

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни.

«Установлено, что подозреваемый являлся судьей по делу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь причастного к террористической деятельности Степана Путило, обвиняемого в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, против общественной безопасности и правопорядка», - сообщила Генпрокуратура РБ во вторник.

«В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь», сказано в сообщении.

«Подобные действия официального должностного лица, выступающего от имени польского государства, свидетельствуют о явном непрофессионализме, игнорировании основных принципов осуществления правосудия и международных обязательств. Подтверждают заведомую тенденциозность и сфабрикованность судебного процесса по конкретному уголовному делу, его политизированность и заказной характер. При этом сама процедура оглашения решения была явно театрализована»…

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