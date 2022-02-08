Последнее обновление: 08.02.2022 09:56

Президент Польши опасается, что войска РФ останутся в Беларуси после учений

Российские войска могут остаться в Беларуси после учений, что изменит архитектуру безопасности в Восточной Европе.

Такое развитие событий допустил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Дуды, очередные российские подразделения прибывают как в район российско-украинской границы, так и в Беларусь, передает ТАСС.

"Там должны проходить военные учения, но все мы с опасением смотрим на то, что в результате это российское присутствие принципиально изменит архитектуру безопасности в нашей части Европы, если эти подразделения не вернутся после завершения маневров в свои гарнизоны, а останутся в Беларуси", - сказал президент Польши.

Он считает, что тогда "у России прибавится очередной военный округ и военная граница между Североатлантическим альянсом и РФ увеличится на 1,2 тыс. км". Как пояснил Дуда, такова протяженность границы Беларуси со странами НАТО.

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