Последнее обновление: 13.01.2022 13:26

Спецслужбы Польши просят СМИ не транслировать бред бежавшего в Беларусь дезертира

Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что «перебежчик Эмиль Ч., перешедший на сторону врага и находящийся в Беларуси, формулирует новые абсурдные обвинения, подпитывающие антипольскую пропаганду».

«То, что рассказывает Эмиль Ч., необосновано, но этого достаточно для дальнейших информационных атак против Польши», - также отметил Жарын, которого цитирует Польское радио.

Жарын подчеркнул, что ложь дезертира «находит резонанс в СМИ, занимающихся информационной борьбой России и Беларуси против Польши. Ведущие СМИ также цитируют Эмиля Ч., что способствует распространению абсурдных обвинений в адрес Польши».

Минобороны РП, комментируя на статью портала Onet.pl, в которой цитируется высказывание дезертира о предполагаемом убийстве «240 мигрантов» польскими военными, заявило: «В очередной раз вы подключаетесь к белорусской пропаганде. Войско Польское не убивало мигрантов, а вы используете заявления преступника и дезертира, бежавшего из Польши от уголовной ответственности».

В статье на Onet.pl отметили, что слова Эмиля Ч. работают на пропаганду режимов Путина и Лукашенко.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование