Последнее обновление: 10.12.2021 13:37

Президент Польши назвал ситуацию в Беларуси важнейшим вызовом для демократического мира

Текущая ситуация в Беларуси стала важнейшим вызовом для демократического мира, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на организованном США "Саммите за демократию".

"Призываю всех к солидарности с Беларусью. Сегодня это один из важнейших вызовов демократического мира", - сказал Дуда, принимая участие в саммите совместно со Светланой Тихановской.

"Я декларирую нашим белорусским братьям и хочу, чтобы эту декларацию услышали везде на восток от Польши: Польша будет по-прежнему продвигать демократию. Я как президент Польши декларирую, что белорусы и белоруски, 180 тыс. которых нашли работу или убежище в Польше, будут трактоваться нами как братья и желанные гости", - заявил он.

"Я верю, что белорусы и белоруски когда-то увидят демократическое нормальное положение вещей, когда президенты меняются, а остаются они - свободные граждане и избиратели", - заключил Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда пригласил Светлану Тихановскую вместе прослушать онлайн выступление президента США Байдена и в качестве лидера демократической Беларуси поучаствовать в совместном фото руководителей государств, сообщает пресс-служба Тихановской.

Тихановская, получившая от Байдена приглашение на саммит, со своим обращением выступит сегодня, 10 декабря.

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