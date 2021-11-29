Последнее обновление: 29.11.2021 09:25

Премьер Польши: Меркель не нужно было говорить с Лукашенко

Премьер Польши Матеуш Моравецкий подверг критике уходящую с поста канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она провела в ноябре телефонные переговоры с Александром Лукашенко по вопросу миграции.

С таким заявлением он выступил в интервью, которое опубликовало в воскресенье агентство DPA, передает ТАСС.

"ЕС должен участвовать в поисках дипломатического решения. Однако когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в его легитимизацию. Лукашенко также использовал разговор с Ангелой Меркель в своих интересах. Он сделал вид, будто бы Меркель дала согласие на транспортировку 2 тыс. мигрантов по коридору в Германию и другие европейские страны. А это не так", - сказал Моравецкий.

В кабмине ФРГ ранее говорили, что эти переговоры были нужны для того, чтобы снизить напряженность на границе и помочь застрявшим там людям. О какой-либо легитимизации речи не шло, говорил представитель правительства Штеффен Зайберт.

Моравецкий также сказал, что его страна готова "сотрудничать по вопросам финансирования отправки мигрантов в Ирак и другие страны, если Лукашенко проявит добрую волю".

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