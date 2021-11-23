Власти Польши готовы обсуждать миграционный кризис, но не с Лукашенко

Власти Польши открыты к обсуждению с Россией миграционного кризиса на польско-белорусской границе, но с Беларусью готовы говорить только на техническом уровне.

Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает ТАСС.

"Польша открыта к переговорам с РФ, однако переговоры, касающиеся Беларуси и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией", - сказал министр.

"По техническим вопросам мы открыты к переговорам с действующими белорусскими властями, но только на техническом уровне, - добавил он. - А вопросы политического будущего Беларуси нужно оставить, и это важная цель польской политики, тем, кому доверяет белорусское общество".

При этом Рау назвал Россию "режиссером" текущего кризиса на границе, а Беларусь - исполнителем.