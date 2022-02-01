ICAO продолжит расследование инцидента с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске

Следственная группа Международной организации гражданской авиации (ICAO) в свете получения некоторых новых данных продолжит работу по установлению всех обстоятельств посадки в аэропорту Минска воздушного судна авиакомпании Ryanair.

Кроме того, некоторые государства - члены Совета выразили озабоченность тем, что в предоставленной Беларусью информации по инциденту есть пробелы, говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

"Сегодня (31 января) на первом заседании 225-й сессии государства-члены Совета ICAO рассмотрели отчет Секретариата ICAO о расследовании с установлением событий, связанных с отклонением от летного курса рейса FR4978 компании Ryanair 23 мая 2021 года. Некоторые государства Совета выразили озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Беларусью, и несоответствий, содержащихся в доказательствах, имевшихся на момент расследования, касательно важнейших аспектов фактической реконструкции событий", - говорится в сообщении.

Кроме того, эти страны, которые в заявлении не указываются, считают, что сообщение об угрозе взрыва на борту лайнера было преднамеренно ложным, что поставило под угрозу безопасность воздушного судна.

В обсуждении доклада приняли участие и государства, не входящие в Совет ICAO: Беларусь, Литва, Польша и Ирландия. В организации подчеркнули, что у участников встречи "не было единодушного мнения» в отношении документа.

"В свете некоторой новой информации, связанной с событиями вокруг рейса FR4978, Совет поручил следственной группе ICAO продолжить свою работу с целью установления отсутствующих фактов, в том числе в связи с продолжающимися уголовными и другими расследованиями, и сообщить о любых дальнейших выводах", - сказано в сообщении.

Совет организации также призвал всех членов ICAO и другие заинтересованные стороны продолжить сотрудничество со следственной группой ICAO. Окончательный отчет будет передан генсеку ООН.