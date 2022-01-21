Лукашенко грозит судом ICAO: «Их ничего хорошего не ждет»

Лукашенко призвал ICAO спустить на тормоза ситуацию вокруг принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, пригрозив организации судебными исками и компенсациями ущербами всей стране.

Между тем, упомянув о разосланном намедни докладе ICAO , Лукашенко назвал героическими людьми отдельных сотрудников организации.

"Их надо положительно оценить. При том давлении, это ооновская организация, вы знаете, что мы там не просто в меньшинстве - мы там одни, и тем не менее они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его, что МиГ он не поднимал для того, чтобы понудить к посадке этот самолет. Слушайте, это герои, что они хоть это сказали", - заявил сегодня Лукашенко.

"Если они готовы иное доказать, факты на стол. Фактов нет, мы тоже это видим: сейчас это разослано всем странам - членам ИКАО. Вы знаете, кто там главенствует. Лучшее для них - это спустить все на тормозах, не лезть в дебри. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому не надо лезть в дебри там: их ничего хорошего не ждет", - отметил он.

"Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только "Белавиа", стране в целом", - резюмировал пенсионер.