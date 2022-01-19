ICAO: борт Ryanair приземлился в Минске из-за ложных данных о минировании

Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что самолет авиакомпании Ryanair был вынужден приземлиться в Минске после получения намеренно ложного сообщения о минировании лайнера.

Об этом говорится в отчете организации, который во вторник был опубликован на профильном авиационном ресурсе Aviation Herald, передает ТАСС.

«Так как ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены во время подготовки к вылету из Афин (Греция), а также после различных проверок в Беларуси и Литве, считается, что угроза взрыва бомбы была заведомо ложной. Сообщение заведомо ложной информации, ставящей под угрозу безопасность воздушного судна во время полета, является правонарушением в соответствии со статьей 1 (1) (е) Монреальской конвенции", - цитирует ресурс отчет ICAO, о публикации которого организация сообщила 17 января.

В документе говорится, что команда экспертов ICAO "не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству".

Белорусские власти уже предприняли попытку выкрутить данный вывод ICAO в свою пользу.

"Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было", - заявил во вторник глава Департамента по авиации Минтранса РБ Артем Сикорский.

Он также сказал, что запись самописцев самолета Ryanair о принятии решения следовать в Минск не сохранилась.

"Данные объективного контроля переговоров экипажа воздушного судна в кабине не сохранились ввиду того, что экипаж после посадки самолета в Минске не выключил самописцы. Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись в тот момент, когда они принимали решение о посадке в Минске". По его словам, это "выглядит странно".

В понедельник ICAO разослала всем своим странам - членам отчет о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Он не был опубликован для публичного ознакомления на ресурсах организации. Также сообщалось, что совещание по результатам расследования запланировано на 31 января. В этот день Совет ICAO не только рассмотрит доклад и предпримет соответствующие действия, но и обсудит запрос Беларуси о законности наложенных на нее в связи с вышеупомянутым событием санкций других государств.