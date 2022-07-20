ICAO: Данные о наличии бомбы на борту Ryanair были заведомо ложными

Международная организация гражданской авиации (ICAO) пришла к выводу, что данные о наличии бомбы на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс, были заведомо ложными.

Об этом говорится в докладе организации, опубликованном во вторник на ее сайте.

В документе указывается, что следственная группа ICAO приняла во внимание дополнительную информацию, представленную после заседания 31 января, на котором государства - члены Совета ICAO рассмотрели отчет секретариата организации о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, передает ТАСС.

«По итогам рассмотрения всех установленных обстоятельств Совет ICAO признал, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, следовавшего рейсом FR4978, было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также то, что угроза была доведена до экипажа по указанию высокопоставленных представителей властей Беларуси", - говорится в докладе.

Авторы подчеркивают, что "ни во время предполетного осмотра в Афинах, ни во время многочисленных проверок в Беларуси и Литве не было обнаружено ни бомбы, ни следов ее наличия".

В опубликованном отчете добавились две расшифровки записей. Одна — дополненная запись переговоров из диспетчерской, где помимо самого диспетчера и его начальника присутствует неназванная персона, которая подсказывает реплики. Указано, что запись была сделана на телефон диспетчера.

Вторая запись — из кабинета, где обсуждается внесение корректировок в показания. Из присутствующих: заместитель директора «Белаэронавигации», диспетчер и опять же неустановленное лицо. Запись опять же сделана на телефон.

Авторы доклада осудили действия властей Беларуси, которые "совершили акт незаконного вмешательства". В документе подчеркивается, что председатель Совета ICAO Сальваторе Шаккитано в случае поступления соответствующего запроса намерен представить доклад и содержащиеся в нем выводы генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Белорусские власти 23 мая 2021 года принудили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, к посадке в аэропорту Минска после сообщения о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. После посадки самолета власти арестовали одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

После этого инцидента Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты сообщества и над его территорией, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.