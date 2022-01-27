Последнее обновление: 27.01.2022 13:09

За неделю в Минске были задержаны не менее 16 человек

За неделю с 20 по 26 января в Минске в связи с протестной активностью были задержаны не менее 16 человек.

Такая статистика складывается из сообщений волонтеров в Telegram-канале «Списки задержанных».

При этом списке отсутствуют задержанный 36-летний Василий Ярмоленко, гитарист и контрабасист группы "Голая монашка", бывший артист Белорусского государственного ансамбля танцев при Госфилармонии, и его подруга Светлана Гайко.

На "покаянном видео" Василий Ярмоленко рассказывает, что в августе 2020 года участвовал в нескольких массовых мероприятиях, а также стоял в сцепке. Светлана Гайко рассказывает, что в августе 2020 года ее сфотографировали на Немиге с БЧБ-флагом.

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