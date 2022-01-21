Последнее обновление: 21.01.2022 14:26

Власти уволили из организаций культуры более 300 человек по политическим мотивам (Обновлено)

По политическим мотивам из организаций культуры были уволены более 300 человек, сообщил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

«Не скрою, что проводили и проводим серьезную работу по тем нашим сотрудникам, работникам, которые занимают деструктивную позицию. Мое глубокое убеждение, что на двух стульях находиться не получается. Это непозволительно. Надо определиться в конце концов. По этим соображениям более 300 человек из наших коллективов попросили. И считаю это правильным. Работники культуры постоянно взаимодействуют с людьми и во многом формируют общественное мнение. Поэтому нельзя вести себя по двойным стандартам. Надо определиться», - заявил министр на в Столбцах на встрече (диалоговой площадке) с работниками в сфере культуры.

Цитату министра, содержащую данные о количестве уволенным по политическим соображениям, опубликовало издание sb.by. Однако позже текст сообщения был отредактирован по причинам цензуры. Предложение с фразой «более 300 человек» было удалено из высказывания чиновника.

Теперь на сайте sb.by в соответствующей новости высказывание Маркевича выглядит следующим образом: «Мое глубокое убеждение, что на двух стульях находиться не получается. Это непозволительно. Надо определиться в конце концов. И считаю это правильным. Работники культуры постоянно взаимодействуют с людьми и во многом формируют общественное мнение. Поэтому нельзя вести себя по двойным стандартам. Надо определиться».

Позже, издание вообще удалило эту заметку со своего сайта.

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