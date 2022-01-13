СК Беларуси задержал подозреваемого в недавнем подрыве милицейского авто

Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании подозреваемого в подрыве милицейского автомобиля утром 8 января у здания УВД администрации Центрального района Минска.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 289 (акт терроризма, совершенный повторно) УК РБ, говорится в сообщении СК.

«Ночью 13 января аналогичным способом повреждены киоск «Табакерка» и урна, расположенные по Старовиленскому тракту в Минске», - сказано в сообщении.

Во время обыска в его доме и подсобных помещениях обнаружены не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления, а также справочная литература по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам.

«Следствием установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления в Центральном районе города Минска в октябре 2020 года», - также сказано в сообщении.