Последнее обновление: 02.01.2022 12:15

В Беларуси за 2021 вынесено не менее 3211 «политических» административных приговоров

В 2021 году белорусские правозащитники насчитали не менее 6443 политических задержаний, по итогам которых было вынесено не менее 3211 судебных решений и применении административной ответственности.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», суды по политическим статьям приговорили к штрафам не менее 828 человек на общую сумму 1,042 млн. рублей.

Не менее 2107 человек были приговорены к административным арестам, проведя за решеткой 32125 дней или почти 89 лет.

Из 3211 административных дел за год только 13 были прекращены за отсутствием доказательств.

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