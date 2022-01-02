ЕСПЧ запретил России экстрадировать в Минск участника протестов в Беларуси

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил России экстрадировать в Беларусь 25-летнего Дмитрия Подлобникова, которого на родине обвиняют в грубом нарушении порядка и насилии в отношении милиционера.

Запрет действует до 31 января. Сообщение об этом в своем Telegram-канале обнародовал в субботу, 1 января, руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев.

"Во-первых, мы нашли Диму Подлобникова, он все еще в России, в СИЗО-4. А во-вторых, мы получили 39 правило Европейского суда о временных мерах - суд запретил выдачу до 31 января! Пытаемся до всех достучаться, чтобы власти были в курсе, и его не вывезли до этой даты", - написал правозащитник.

Как рассказала журналистам адвокат комитета "Гражданское содействие" Мария Краснова, моральный вред милиционеру со стороны Дмитрия Подлобникова заключался в том, что Подлобников ударил того ладонью по каске. По ее словам, в деле фигурируют записи телефонных переговоров знакомых, где идет речь о том, что силовики избили протестующих, "но при этом претерпели моральные страдания", передает DW.

В августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали, но через три дня отпустили. Позже он уехал на заработки в Россию. Почти год спустя молодой человек по запросу Минска был задержан в РФ.

Ранее ЕСПЧ уже в трех случаях запрещал России депортировать граждан Беларуси на родину. Речь идет об участниках акций протеста 2020 года Вадиме Дубойском, Андрее Казимирове и Алексее Кудине. Высылка Дубойского и Казимирова в результате была приостановлена. А в отношении всемирно известного белорусского спортсмена Кудина позиция ЕСПЧ на решение российской апелляционной инстанции не повлияла: он был экстрадирован в Минск.