Последнее обновление: 24.01.2022 17:48

В Могилевской области возбуждены дела по факту распространения личных данных

Прокуратура Могилевской области возбудила 6 уголовных дел по фактам незаконного сбора и распространения персональных данных прокурорских работников, а также их публичного оскорбления в информации, размещенной в сети Интернет, в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

«Согласно материалам дел неустановленные лица 18 и 19 января 2022 года на одном из деструктивных Telegram-каналов разместили фотоизображения работников прокуратуры Могилева, под которыми пользователи ресурса оставили выраженные в неприличной форме унизительные комментарии в их адрес. Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

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