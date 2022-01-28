Родственники просят посольство России вступиться за россиянку Веру Цвикевич

Родственники россиянки Веры Цвикевич, задержанной в Минске в четверг, пока не знают точно, за что та была помещена в изолятор временного содержания.

Они говорят, что российские консульские представители еще не навестили Цвикевич. Известно, что основанием для ареста стала статья 342 УК РБ - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

Пока единственное объяснение, которое есть у родных, такое: девушку могли арестовать за фотографию у ограждения из колючей проволоки во время протестов осенью 2020 года.

Цвикевич только-только устроилась работать продавцом в минский ЦУМ и утром 27 января пошла на работу. О задержании стало известно после обеда, пишет BBC.

"Было 15:30. Позвонил мужчина и сказал, что сестру задержали по уголовной статье. Сказал, что ее направят на Окрестина на 10 суток (когда звонили, она была ещё не там). И я испугалась, потому что не знала, что это за статья, и мне не хотели ее расшифровать", - рассказала BBC сестра задержанной, попросившая не называть своего имени.

"Через минуту перезвонили. Я услышала на заднем фоне голос сестры, чтобы я позвонила бабушке, и что у нее все хорошо. И это все. Я прочла статью [342 УК РБ], сразу подумала про этот снимок в газете".

На известие об очередном задержании гражданина РФ в Беларуси в пятницу отреагировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Их 457. Она, значит, будет 458-й. Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране", - сказал министр.

Правозащитник из Витебска Павел Левинов и родители Веры обратились в посольство России в Беларуси с просьбой встать на защиту своей гражданки, направить представителя посольства в следственный изолятор, оказать ей юридическую и другую необходимую помощь.

Сестра задержанной рассказала, что из посольства России ей позвонили в пятницу, спросили лишь, наняли ли Вере адвоката, другой помощи пока не было.

29-летняя Цвикевич родилась в Мурманске, но в 2014 году переехала в Беларусь, в Минске окончила курсы актерского мастерства. Гражданства Белоруссии у нее не было, поэтому нужно было продлевать вид на жительство.

Собеседница Би-би-си предположила, что именно проверка документов по виду на жительство могла каким-то образом связать Веру с фотографией, которую 25 августа 2020 года опубликовала "Комсомолка".

На снимке девушка в красном платье сидит на металлических ограждениях, стоящих рядом с колючей проволокой, отделяющей прохожих от группы силовиков, охраняющих стелу "Минск - город-герой", ставшую одним из центров протестов после президентских выборов в августе 2020 года.