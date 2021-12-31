Последнее обновление: 31.12.2021 15:35

Газпром не бронировал прокачку по «Ямал-Европа» на 31 декабря

«Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 31 декабря.

Из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов холдинг уже одиннадцатый день подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных платформы GSA Platform.

Мощности прокачки по газопроводу на январь 2022 года «Газпром» уже заказал. На аукционе 20 декабря холдинг забронировал на январь 21,6% предложенных мощностей или 19,28 млн куб. м газа в сутки, передает ТАСС.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа две недели назад, а с 20 декабря и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В то же время с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

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