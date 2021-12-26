Газпром снова отказался от мощностей газопровода «Ямал-Европа»

Газпром снова не стал бронировать дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа» для транзита газа, следует из данных платформы GSA Platform.

Газпром не бронирует дополнительные мощности по газопроводу уже шестой день подряд. С 17 декабря компания сокращала объем бронирования, а с 21-го перестала заказывать их.

Источники Bloomberg сообщили, что сокращение поставок связано не с ценовым манипулированием, а с лимитом европейских контрагентов. Крупные покупатели газа Uniper SE и немецкая энергетическая компания RWE AG, которых опросило агентство, подтвердили, что «Газпром» выполнил все контракты.

Как объяснил официальный представитель компании Сергей Куприянов, Россия готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках активных долгосрочных контрактов по ценам ниже спотовых, передает РБК.

Он сказал, что Франция и Германия после исчерпания запасов не подавали заявок на дополнительную поставку.