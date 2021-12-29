Последнее обновление: 29.12.2021 09:26

Газпром 9 дней подряд не заказывает прокачку по «Ямал-Европа»

Реверсные поставки газа по газопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу продолжаются уже девять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку в Германию со стороны «Газпрома» из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов.

ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.

«Газпром» накануне на аукционе «на день вперед» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на среду. При этом возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах сегодня ночью компания также не воспользовалась. Таким образом, холдинг уже девять дней подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа две недели назад, а с 20 декабря и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

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