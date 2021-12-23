Германия снимает ограничения на гуманитарные визы белорусам

Власти ФРГ сняли ограничения на выдачу гуманитарных виз для преследуемых белорусов, сообщает DW со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Пока ФРГ приняла всего 130 жертв режима и членов их семей, 6 белорусов получили статус беженца.

Ситуация начала меняться с середины октября 2021 года после выборов в бундестаг. По словам собеседника с приходом нового правительства, в коалиционном договоре которого отдельно прописан пункт по Беларуси, ситуация с принятием белорусов в Германии может стать проще.

"Новое правительство работает только две недели. Для изменений нужно время", - вместе с тем сказал источник DW.

Впрочем, надеяться на массовую выдачу разрешений на пребывание в Германии не стоит. "Когда мы обсуждали с немцами увеличение контингента на визы для белорусов, нам объясняли, что это большое исключение в немецком законе", - говорит глава белорусского объединения Razam в Берлине Антон Нядзелька.

Тем, кому одобряют гуманитарный вид на жительство (сначала временный, потом постоянный), немецкое правительство обычно покрывает расходы на жилье и медицинскую страховку, оплачивает языковые курсы, а также выплачивает 446 евро в месяц, пока человек не начнет работать.

"Поэтому это не может быть нацелено на широкую общественность. Но из всех возможных программ помощи белорусам это - самая лучшая", - добавляет Антон Нядзелька.

До сих пор остается возможность подать на политическое убежище в Германии. Но получить статус беженца белорусам почти нереально. На запрос DW о количестве прошений о политическом убежище Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) сообщило, что с января по ноябрь 2021 года подано 233 заявления от граждан Беларуси. В 202 случаях решение уже принято: только шесть белорусов Германия признала беженцами.

Часть отказов (157 заявлений) объясняется Дублинским соглашением, согласно которому ответственность за предоставление убежища несет та страна ЕС, в которую белорус въехал изначально или которая выдала ему визу. В остальных случаях - так это видит BAMF - недостаточно оснований для получения статуса беженца.