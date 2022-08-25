Лукашенко: Шольц - это пацан, который ничего не понимает в политике, мелкота

Лукашенко назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пацаном, который ничего не понимает и не хочет понимать в политике.

"Поверьте, моя реакция, вы ее должны запомнить, - это пацан. Шольц - это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", - подчеркнул Александр Лукашенко, комментируя недавние заявления Олафа Шольца о разговоре с Путиным еще до начала войны в Украине.

"Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят. О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее", - продолжил он, вспомнив заодно о президенте Франции Эммануэле Макроне, который "пиарился перед журналистами" разговором с Путиным.

"Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", - утверждает Лукашенко.

Он назвал фейком заявления Шольца о том, что Путин считает, что Украина и Беларусь не должны быть независимыми.

"Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые. Все!" - заявил Лукашенко, добавив, что не разговаривает с теми политиками, кто думает иначе.

"Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда. Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все", - резюмировал он.