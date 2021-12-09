Новый канцлер ФРГ назвал Лукашенко диктатором без поддержки населения

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Лукашенко диктатором, который не имеет легитимной поддержки среди населения собственной страны.

"Что касается вопроса миграции, а сейчас она идет в особенности через Беларусь, то мы обсудили эту тему, и это правильно в свете нынешней ситуации. Совершенно ясно, что диктатор в Беларуси, а иначе его назвать нельзя, не имеет легитимности со стороны собственного населения и попытался посредством беженцев оказать давление", - заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине в четверг по итогам совещания с главами федеральных земель Германии.

По оценке Шольца, приток мигрантов через Беларусь сейчас "по большей части остановлен", поскольку "ЕС и Германия оказали очень много давления и дали четкие указания авиакомпаниям, аэропортам, поговорив со многими странами, откуда отправлялись авиарейсы в Беларусь", передает ТАСС.

"И действительно видно, что это пошло на убыль", - отметил Щольц.