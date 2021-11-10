В ФРГ пригрозили России последствиями за поддержку нелегальной миграции через Беларусь

Внешнеполитический эксперт германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Норберт Рётген выступил с утверждением, что в отношении властей Беларуси должны быть введены более жесткие санкции, и пригрозил последствиями Москве в случае поддержки действий руководства в Минске.

Свою позицию он изложил в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

Политик считает, что против Лукашенко нужно ввести дополнительные санкции, чтобы "лишить экономической базы". "Одновременно ЕС должен ясно дать понять Путину, что отношения с Россией ухудшатся, если он будет мириться или даже поддержит их [власти Беларуси]", - заявил Рётген, который считается потенциальным преемником Армина Лашета на посту председателя ХДС.

Если авиакомпании, перевозящие беженцев в Беларусь, не остановят рейсы, "тогда в отношении государств, из которых прибывают мигранты и которые получают финансовую помощь из ЕС, нужно принять меры", полагает он. По словам политика, авиакомпании, которые участвуют в "торговле людьми", якобы организованной белорусскими властями, должны получить запрет на работу на всей территории Евросоюза.

Он также сказал, что ЕС не следует поддаваться на давление со стороны Минска. "Именно этого он [Лукашенко] и добивается, используя беженцев в качестве инструмента, намеренно направляя на польско-белорусскую границу", - утверждает Рётген.

По его убеждению, это не что иное как "торговля людьми, санкционированная государством". "Лукашенко хочет наказать граждан Европы за их солидарность с белорусами и таким образом вынудить ЕС отказаться от санкционной политики в отношении Белоруссии, однако должно произойти обратное", - считает Рётген.