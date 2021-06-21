Глава МИД Германии считает неизбежными новые санкции ЕС по Беларуси

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает "неизбежными" новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси.

Принятых ранее санкций, затрагивающих конкретные компании и представителей власти в окружении Лукашенко, уже недостаточны, подчеркнул он в интервью изданию Die Welt, опубликованном в понедельник, 21 июня.

Санкции необходимо распространить на целые секторы белорусской экономики, заявил глава германского внешнеполитического ведомства, приведя в качестве примера калийную промышленность и энергетику. Кроме того, необходимо "лишить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС с помощью выпуска государственных облигаций", отметил Мас, передает DW.

Евросоюз в конце 2020 года ввел три пакета санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении протестующих. В списке состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий.

А 5 июня вступили в силу санкции ЕС по государственным белорусским авиакомпаниям. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

Министры иностранных дел стран ЕС 21 июня официально объявят о введении четвертого пакета уже согласованных штрафных мер в отношении Беларуси.