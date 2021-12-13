Последнее обновление: 13.12.2021 10:26

Премьер Польши назвал риски для ЕС от запуска «Северного потока-2»

Лучшим ответом на риски, которые несет в себе российский газопровод «Северный поток-2», будет отказ от его запуска.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве.

По словам Моравецкого, в Варшаве уверены, что «Северный поток-2» даст Кремлю больше возможностей в давлении на Украину и ЕС.

«Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины. Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски», — пояснил польский премьер.

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