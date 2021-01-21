Европарламент потребовал остановить Северный поток-2

Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли в четверг на сессии в Брюсселе резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, в которой потребовали освободить политика, остановить проект "Северный поток - 2" и ужесточить санкций против России, а также российских "пропагандистов", олигархов, членов их семей и "всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального".

Текст документа, в котором парламентарии объявили о своей полной солидарности с "демократически настроенными жителями России", опубликовала пресс-служба ЕП. За его принятие проголосовал 581 депутат, против высказались 50, и 44 парламентария воздержались, передает finanz.ru.

"Европарламент категорически осуждает задержание Навального и его сторонников и призывает к немедленному и безусловному их освобождению", - говорится в документе. Европарламент также призвал расследовать покушение на убийство Навального и провести "международное расследование нарушений Россией своих обязательств в сфере химического оружия". Европарламент также заявил, что "считает поведение России недостойным страны - члена Совета Европы".

"Европарламент призывает Совет Евросоюза занять активную позицию в ходе следующего заседания [25 января] и значительно ужесточить санкции против России, включая введение рестрикций против физических лиц и организаций, причастных к принятию решения об аресте и помещении в тюрьму Навального", - говорится в документе. "ЕС должен перестать быть благодатным местом для российских денег непонятного происхождения", - подчекрнули в ЕП.

"Европарламент призывает ЕС и его страны - члены разработать новую стратегию ЕС по отношениям с Россией, построенной на поддержке гражданского общества, которое продвигает ценности демократии и верховенства закона, фундаментальные права и свободы человека. Призывает все страны ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах, в особенности по проекту "Северный поток - 2", который должен быть остановлен немедленно", - говорится в тексте резолюции.