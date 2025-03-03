В Еврокомиссии не заинтересованы в запуске "Северного потока-2"

В Еврокомиссии (ЕК) не видят интереса в том, чтобы вернуться к проекту газопровода "Северный поток-2", одна из ниток которого была разрушена в результате диверсии осенью 2022 года. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Северный поток-2" не является проектом, представляющим общий интерес ЕС. Он не позволяет диверсифицировать источники энергии Европейского союза. И, как вы знаете, газ никогда не доставлялся в Европу через этот газопровод ", - сказала Анна-Кайса Итконен.

Кроме того, отметила она, в ЕК всегда повторяли, что газопровод, если бы он функционировал, был бы должен учитывать и соблюдать европейский свод обязательных правил.

Представитель ЕК отвечала на просьбу прокомментировать появившуюся информацию о том, что обсуждается возможность восстановления и использования "Северного потока-2".

Накануне The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что "Северный поток-2" может быть запущен, причем при поддержке инвесторов из США.

"По словам нескольких человек, осведомленных о ходе дискуссий, усилия по достижению этого соглашения предпринимает Маттиас Варниг, который до 2023 года был исполнительным директором компании Nord Stream 2 AG", - написало издание.

По данным собеседников газеты, представители американской стороны уже выражали заинтересованность в участии в проекте, однако никакие детали относительно возможных инвесторов не раскрывались.

"Северный поток-2" начали прокладывать в 2018 году, но его так и не ввели в строй из-за проблем с сертификацией с германской стороны.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока-2" - вблизи датского острова Борнхольм.

В РФ даже возбудили уголовное дело по статье об акте "международного терроризма".