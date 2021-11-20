Погранстража Польши зафиксировала новые попытки массового пересечения границы

Польские службы продолжают отражать попытки групп мигрантов прорваться с территории Беларуси, сообщил в субботу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в утренней программе радиостанции RMF.

По его словам, минувшая ночь не отличалась от прежних дней и ночей. "Были атаки на польскую границу. Сейчас мигранты приняли немного другую тактику - меньшие группы пытаются пересечь границу во многих разных местах", - сказал он, выступив с утверждением, что мигрантами управляют белорусские службы. "Мы должны подготовиться к тому, что эта проблема будет продолжаться на протяжении месяцев", - считает министр. "Мы готовы к тому, чтобы отражать атаки", - заверил он, передает ТАСС.

"Вчера на польско-белорусском участке границы, охраняемом отделением в Дубиче-Церкевне, было несколько попыток форсирования границы. Самая большая группа состояла из около 200 иностранцев, остальные - нескольких десятков. Иностранцы были агрессивны - бросали камни, петарды, применили слезоточивый газ", - информировала в Twitter погранохрана Польши.

Несущие службу на границе польские полицейские также сообщили об отражении атаки мигрантов, которые бросали в них камни. Никто не пострадал, повреждены два полицейских автомобиля.

По данным пограничников, 19 ноября, было зафиксировано 195 попыток незаконного пересечения границы, пять иностранцев были задержаны. Решения о выезде с территории республики были вынесены 82 иностранцам. За пособничество задержаны двое граждан Украины и один гражданин Германии.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают.