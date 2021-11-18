Польша пригрозила закрыть железное движение через пункт пропуска «Кузница»

Польша предупредила белорусские власти, что закроет железнодорожное движение через пограничный переход в Кузнице, если ситуация с мигрантами не будет стабилизирована до 21 ноября.

"Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице", - указано в сообщении на сайте правительства Польши.

Согласно сообщению, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, в котором содержится призыв к стабилизации ситуации в районе пограничного перехода в Кузнице, передает ТАСС.

"В случае отсутствия ответа на это обращение Польша приостановит работу расположенного там железнодорожного пограничного перехода", - отмечается в сообщении.

Указанное письмо было направлено. "В своем письме комендант упомянул множество актов агрессии, имевших место в последнее время возле пограничного перехода в Кузнице. Жертвами этих нападений стали офицеры польских служб, охраняющих польско-белорусскую границу. Среди прочего были атаки с использованием камней и шумовых гранат, при полной пассивности белорусских служб", - указано в сообщении.

Польша из-за наплыва нелегальных мигрантов закрыла пограничный переход в Кузнице для автомобильного движения 9 ноября.