Последнее обновление: 22.11.2021 13:48

МВД Польши 22 ноября примет решение о возможном закрытии ж/д пункта "Кузница"

Грузовое сообщение с Беларусью в железнодорожном пункте "Кузница" сейчас осуществляется в нормальном режиме, но окончательное решение о возможном закрытии переезда будет принято МВД в течение дня.

Об этом сообщила в понедельник представитель пресс-службы погранохраны республики Эвелина Шчепаньская, передает ТАСС.

"Железнодорожный переезд функционирует, движение не остановлено", - сказала она. "Сегодня на уровне министерства внутренних дел будут приниматься решения", - добавила Шчепаньская.

По ее словам, речь идет как о железнодорожном переезде, так и о восстановлении движения на автодорожном пункте пропуска в Кузнице, который был закрыт 9 ноября из-за наплыва мигрантов.

Польша 18 ноября предупредила белорусскую сторону о намерении с 21 ноября закрыть железнодорожное сообщение в Кузнице, если миграционная ситуация вблизи этого места не стабилизируется. Такое решение было принято в Варшаве после того, как большая группа мигрантов подошла с белорусской стороны к закрытому с 9 ноября автодорожному пункту пропуска "Брузги - Кузница" и пыталась массово перейти границу.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование