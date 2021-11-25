Президент Польши допускает стрельбу с белорусской стороны границы

Польша опасается эскалации ситуации на польско-белорусской границе в результате открытия огня с белорусской стороны.

Об этом заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

По его словам, мигранты на польско-белорусской границе часто оснащены опасными предметами: ножами, палками, металлическими ломами.

"Часто у них есть слезоточивый газ, то есть средства, которые без сомнения должны были быть им переданы белорусскими военизированными структурами", - констатировал Дуда.

"Мы воспринимаем эту ситуацию как провокации, которые, как мы опасаемся, могут привести даже к эскалации насилия посредством открытия огня с белорусской стороны - мигрантами или белорусскими силами", - не исключил он.