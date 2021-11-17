Беларусь прекращает экспорт электроэнергии в Украину с 18 ноября

Минэнерго Беларуси подтвердило прекращение экспорта электроэнергии в Украину с 18 ноября на фоне сообщения об отключении от сети первого реактора БелАЭС.

"Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября … в рамках контрактных отношений", - сообщила пресс-служба ведомства.

Возобновление экспорта "будет рассматриваться с учетом технических возможностей".

Беларусь начала экспортные поставки электроэнергии в Украину 6 ноября. Однако сегодня Минэнерго сообщил, что первый блок БелАЭС был автоматически отключен от сети.