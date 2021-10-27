Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси

Украина с 1 ноября возобновит импорт белорусской электроэнергии: согласно опубликованным на сайте "Укрэнерго" результатам аукциона, который состоялся в среду, украинская госкомпания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Беларуси.

Еще 15 МВт приобрела украинская компания "Электро комьюнити".

Ранее в Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Беларуси, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного.

Однако позже ведомство заявило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" хватит лишь на пять-шесть дней работы.