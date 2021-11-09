Белэнерго: Беларусь продает электроэнергию отдельным украинским компаниям

ГПО "Белэнерго" подтвердило существование письма, согласно которому белорусское госпредприятие отказалось гарантировать экспорт электроэнергии украинским компаниям в рамках заключенных рамочных контрактов.

Вместе с тем, госпредприятие утверждает, что продолжает поставки электроэнергии в Украину.

"Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами. Письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы", - сказано в сообщении Белэнерго, которое цитирует БелТА.

Как сообщалось, одной из таких «конкретных компаний» является НАЭК "Энергоатом", обладающая рамочным контрактом и выкупившая на месячном аукционе 855 МВт сечения для импорта электроэнергии из Беларуси. Этой компании Белэнерго не подтверждает физические объемы импорта "из-за политики".

В сообщении Белэнерго не указываются причины изменения условий сотрудничества.