Лукашенко: Мерзкие беглые оппы исполосовали Меркель

Лукашенко обвинил белорусскую «беглую» оппозицию в отсутствии заинтересованности в урегулировании миграционного кризиса на границах с ЕС.

"Казалось бы, все люди уже хотят развязки этой. Только не наши мерзкие беглые оппы, которые там находятся. После нашего разговора с Меркель они просто взбесились. Они канцлера Германии исполосовали вдоль и поперек: и такая, и сякая, и зачем тебе надо было разговаривать с этим диктатором", - сказал добившийся определенного перевеса Лукашенко.

"Встает вопрос: вы людей защищаете и готовы сегодня воспользоваться любой помощью или у них вопрос "рэжыма Лукашенка"? Ну да, режим Лукашенко. И с этим режимом вам придется иметь дело, господа оппы и другие, сидящие там за границей и подкармливаемые рукой Соединенных Штатов Америки прежде всего", - заявил пенсионер.