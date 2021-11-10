Лукашенко: Мигранты приезжают в Беларусь законно, но не на самолетах «Белавиа»

Лукашенко заявил, что мигранты попадают в Беларусь на абсолютно законных основаниях, но компания «Белавиа» здесь абсолютно не при делах.

«Они к нам приезжают, прилетают абсолютно законно. Они прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но свято место пусто не бывает. Сюда десятками ринулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, из разбомбленных государств. Россияне, китайцы, другие - как летали сюда, так и летают", =- заявил Лукашенко в интервью во вторник, выдержки из которого публикует Белта.

"Вы хотели нас удушить. Ну, хорошо, мы летаем в Россию, Китай, на Восток. Хотя ни один самолет "Белавиа" сюда мигрантов не привез. Они на cвоих самолетах, на "Боингах" летают" – также сказал Лукашенко.