Последнее обновление: 28.10.2021 13:06

Лукашенко грозит Западу жестким ответом на «Леопарды» у границы

Лукашенко пригрозил Западу жестким ответом с помощью России на размещенные рядом с границей танки.

«С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков "Леопард". Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай - границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать», - заявил сегодня Лукашенко.

«Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны», - добавил он.

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